У российской фигуристки Дарьи Павлюченко, выступающей в парном катании с Денисом Ходыкиным, порвались колготки в ходе короткой программы на этапе Гран-при Skate Canada.

Соревнования проходят в Ванкувере (Канада). Российская пара выступала в первой разминке под четвертым номером и не смогла избежать ошибок. Дарья и Денис справились с основными элементами — прыжком, подкруткой и выбросом, однако партнерша упала на акробатике после тодеса. В какой-то момент у Павлюченко порвались колготки: половину проката она исполнила с большой дыркой на бедре.

Судьи оценили выступление Павлюченко и Ходыкина на 69,46 балла. Несмотря на два «дедакшена», они занимают текущее первое место.