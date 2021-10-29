На этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде завершилась короткая программа у спортивных пар. В лидеры вышли двукратные чемпионы мира из Китая Веньцзин Суй и Хань Цун с результатом 78,94 балла.

На второй строчке располагаются Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 69,46 балла. Пара могла получить на два балла больше, но получила дедакшены. После тодеса Дарья и Денис пытались исполнить акробатический элемент, но партнерша упала. Кроме того, у нее порвались колготки, и часть программы она исполняла с дыркой на бедре.

Третье место занимают немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт, набравшие 67,93 балла.

Произвольная программа в парном катании состоится в субботу, 30 октября, и начнется в 23:00 по московскому времени.