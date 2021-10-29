Российский фигурист Макар Игнатов чисто исполнил короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Спортсмен выступал в первой разминке под четвертым номером. Он начал свой прокат с четверного риттбергера, затем прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов, а также тройной аксель.

Судьи оценили выступление Игнатова на 89,79 балла, он вышел на текущее первое место. После него на льду появится американец Томоки Хиваташи.

Во второй разминке выступят еще два россиянина — Александр Самарин и Евгений Семененко, они получили седьмой и восьмой номера соответственно. Также свои программы покажут американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.