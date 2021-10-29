Российский фигурист Евгений Семененко допустил ошибку в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

18-летний спортсмен открывал вторую разминку. Он начал свой прокат с каскада из четверного и тройного тулупа, затем попытался исполнить четверной сальхов, но ошибся на приземлении и практически упал, но избежал дедакшена. После этого Евгений прыгнул тройной аксель.

Судьи оценили выступление Семененко на 87,71 балла, он занимает текущее второе место. Лидером соревнований идет россиянин Макар Игнатов.

После Евгения на лед выйдет еще один представитель России Александр Самарин. Также выступят американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.