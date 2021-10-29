Российский фигурист Александр Самарин с ошибками исполнил короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Фигурист начал свое выступление с каскада из четверного лутца и тройного тулупа, затем попытался исполнить четверной тулуп, но ошибся и скрутил только три оборота. После этого Александр прыгнул тройной аксель, но коснулся льда рукой на приземлении.

Судьи оценили выступление Самарина на 78,55 балла, он вышел на текущее пятое место. Лидирует россиянин Макар Игнатов.

После Самарина выступят канадец Киган Мессинг и американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.