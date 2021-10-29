Грузинский фигурист Морис Квителашвили с ошибками исполнил короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере. Спортсмену не удалось чисто показать ни один прыжковый элемент.

Ученик Этери Тутберидзе начал свой прокат с четверного сальхова, но коснулся льда рукой на приземлении. После этого он попытался исполнить тройной аксель, но сделал «бабочку» — скрутил только один оборот. В конце программы Морис прыгнул каскад из четверного и двойного тулупов, но за неидеальное исполнение получил минусы от судей.

За свой прокат Квителашвили получил 71,60 балла, он вышел на текущее девятое место.

После Мориса выступят канадец Киган Мессинг и американцы Джейсон Браун и Нейтан Чен.