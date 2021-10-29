В Ванкувере (Канада) в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию завершилась короткая программа у мужчин. В лидеры вышел трехкратный чемпион мира американец Нейтан Чен, набравший 106,72 балла.

Чен исполнил свою программу без ошибок, включив в нее два четверных прыжка — лутц и тулуп. Второе место занял его соотечественник Джейсон Браун, получивший 94,00 балла за прокат без четверных прыжков. Замкнул тройку лидеров канадец Киган Мессинг, он выступил неидеально, но получил 93,28 балла.

Лучшим из россиян стал Макар Игнатов, занявший четвертое место с результатом 89,79. Примечательно, что он не допустил ни одной ошибки, включив в свой прокат два четверных прыжка.

Евгений Семененко (87,71) стал пятым, Александр Самарин (78,55) — восьмым.