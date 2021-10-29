Российский фигурист Макар Игнатов занял четвертое место в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada в Ванкувере.

Ученик Евгения Рукавицына набрал 89,79 балла, включив в свой прокат два четверных прыжка — сольный риттбергер и тулуп в каскаде с тройным. Несмотря на это, он оказался вне первой тройки, хотя опередившие его канадец Киган Мессинг и американец Джейсон Браун исполнили более простой контент.

Мессинг занял третье место с результатом 93,28 балла. Он прыгнул только один четверной — тулуп в каскаде с тройным, а затем допустил помарку на тройном акселе. Браун набрал ровно 94 балла и стал вторым, хотя, как обычно, не исполнял четверные прыжки.

Базовая оценка Игнатова составила 45,50 балла, в целом за технику он получил 52,00. Контент Брауна по базе стоит 38,01, за технику ему поставили 47,39. Тем не менее, по сумме он опередил россиянина больше чем на 4 балла.

В лидеры вышел американец Нейтан Чен, который исполнил свою программу безупречно, включив в нее четверные лутц и тулуп.