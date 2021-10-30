На этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, завершился ритмический танец. В лидеры вышли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие 85,65 балла.

На второй строчке расположился итальянский дуэт Шарлен Гиняьр и Марко Фабри с результатом 78,82 балла. Замыкают первую тройку испанцы Оливия Смарт и Адрия Диас, получившие 76,97.

Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают седьмое место с результатом 70,66, Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (68,53) — девятые.

Произвольный танец в Ванкувере будет проходить в ночь на 31 октября и начнется в 03:30 по московскому времени.