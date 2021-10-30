Российская фигуристка Камила Валиева чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

15-летняя спортсменка начала свое выступление с тройного акселя, затем прыгнула тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп во второй половине программы. Судьи оценили выступление Валиевой на 84,19 балла, она вышла на текущее первое место.

Напомним, что для ученицы Этери Тутберидзе этот этап Гран-при является дебютным на взрослом уровне.

После Камилы на лед выйдут американки Алиса Лю и Карен Чен, а также россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.