Американская фигуристка Алиса Лю чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Спортсменка, для который этот этап Гран-при является дебютным на взрослом уровне, начала свой прокат с тройного акселя, затем исполнила тройной флип и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Судьи оценили выступление Лю на 73,63 балла, она вышла на текущее второе место. Её опережает россиянка Камила Валиева, исполнившая аналогичный набор элементов.

После Лю на лед выйдет россиянка Алена Косторная, также впереди выступления американки Карен Чен и еще одной россиянки Елизаветы Туктамышевой.