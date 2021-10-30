Российская фигуристка Алена Косторная чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Действующая чемпионка Европы начала свой прокат с тройного акселя, затем исполнила тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Судьи оценили выступление Косторной на 75,58 балла, она вышла на текущее второе место. Её опережает россиянка Камила Валиева, также исполнившая тройной аксель.

После Косторной на лед выйдет американка Карен Чен, а закрывать короткую программу будет россиянка Елизавета Туктамышева.