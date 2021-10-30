Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada, который проходит в Ванкувере.

Спортсменка закрывала заключительную разминку. Она начала свой прокат с тройного акселя, затем исполнила каскад тройной лутц — тройной тулуп и сольный тройной флип.

Судьи оценили выступление Туктамышевой на 81,24 балла, она вышла на второе место. Её опережает россиянка Камила Валиева, также исполнившая тройной аксель.

Напомним, что Туктамышева — серебряная медалистка чемпионата мира-2021 в Стокгольме. 24-летняя уроженка Глазова тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Мишина.