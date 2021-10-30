На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada, который проходит в Ванкувере, завершилась короткая программа у женщин. В лидеры вышла россиянка Камила Валиева, набравшая 84,19 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая 81,24 балла. Замкнула первую тройку действующая чемпионка Европы Алена Косторная с результатом 75,58. Все три спортсменки успешно справились с тройным акселем.

На четвертой строчке расположилась американка Алиса Лю, которая тоже прыгнула аксель в три с половиной оборота и набрала 73,63 балла.

Произвольная программа у женщин состоится в ночь на 31 октября и начнется в 05:30 по московскому времени.