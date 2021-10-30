Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по набранным очкам в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после результативных действий во встрече с «Аризоной Койотс».

Игра в Вашингтоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев льда. Нападающий отметился голом в пустые ворота на последней минуте матча. Также на его счету ассист Джону Карлсону в другой заброшенной шайбе.

Россиянин вышел на первое место по набранным очкам в сезоне. В его активе девять шайб и пять передач. У второго места Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» – семь голов и восемь ассистов.

После восьми игр сезона «Вашингтон Кэпиталз» идет на промежуточном третьем месте в таблице Восточной Конференции НХЛ. «Аризона» остается одним из аутсайдеров Западной.