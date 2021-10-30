Нападающий Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.

По информации OptaJean, в играх лиги он нанёс 15 ударов по воротам, из которых 4 – в створ. При этом на счету форварда нет ни одного гола в чемпионате.

Ранее Месси забивал за ПСЖ в Лиге чемпионов. Он отметился во встрече с «Манчестер Сити» (2:0), а также сделал дубль в игре «Лейпцигом» (3:2).

Месси выступает за ПСЖ с августа 2021 года. Его контракт рассчитан на два года с опцией продления на один сезон.