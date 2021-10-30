Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги стал первой звездой встречи. Он отразил все броски по воротам и оформил шатаут.

Матч «Рейнджерс» — «Коламбус» завершился победой хозяев со счетом 4:0. Шестеркин задержал 31 из 31 броска по воротам. Хоккеист сделал первый шатаут в сезоне и третий – за карьеру в чемпионате.

После восьми игр сезона «Рейнджерс» держатся в топ-5 таблицы Восточной Конференции НХЛ. Это пятая победа команды в текущем розыгрыше.