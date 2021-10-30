Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился впечатлениями о результатах игры российского вратаря Игоря Шестеркина в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он невероятен, потрясающе играет. Он весь сезон — наш лучший игрок. В начале матча соперник мог повести в одну или две шайбы, но он сделал несколько ключевых сейвов, играл здорово. Впечатляет то, как он останавливает шайбу», — приводит слова Галлана Твитттер Rangers Videos.

Специалист добавил, что голкипер – сильный, атлетичный и один из лучших вратарей в НХЛ.

Напомним, в последнем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» в чемпионате НХЛ Шестеркин был признан первой звездой матча. Вратарь оформил шатаут, отразив 31 из броска по воротам.