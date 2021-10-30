Владелец «Бруклин Нетс» Джозеф Цай поделился мнением о ситуации с невакцинированным игроком команды Кайри Ирвингом. Разыгрывающий отстранен из-за отказа делать прививку.

Руководитель отметил, что его терпение в отношении Кайри Ирвинга безгранично. Он считает его частью команды, несмотря на отсутствие на площадке.

«Несколько раз беседовал с ним, но старался не читать нотации. Ничего нового. Уважаю решение Кайри не прививаться, но не понимаю его. Если бы он вакцинировался, я приветствовал бы его с распростёртыми объятиями», – цитирует Цая Fadeaway World.

Он добавил, что «Нетс» могут выиграть чемпионат и без Кайри Ирвинга.

Напомним, игрок отказался делать прививку от коронавируса. Из-за эпидемиологических мер в Нью-Йорке игрок не сможет принять участие в домашних играх. Команда вынужденно отказалась от услуг спортсмена.