Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в зимнее трансферное окно. «Торино» рассматривает российского игрока для покупки в январе.

По информации журналиста Николо Скиры, туринский клуб запросил информацию по футболисту сборной России и наблюдает за его игрой.

Ранее стало известно, что зимой Миранчук может как вовсе покинуть клуб, так и уйти на правах аренды в другую команду. Им интересовалась «Севилья», а трансферные слухи прокомментировал агент.

По итогам 10 туров «Торино» занимает 13-е место в чемпионате Италии. Его нынешний клуб входит в топ-5 Серии А.