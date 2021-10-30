Норвежский биатлонист Йоханнес Бё показал, как проходит его подготовка к олимпийскому сезону. Спортсмен уже приступил к тренировкам на снегу.

Олимпийский чемпион опубликовал фотографию на своей странице в Instagram. Он добавил к ней подпись: «Первый снег в сезоне. Нашёл в шведском Турсбю. Счастливого Хэллоуина!».

Один из комментариев спортсмену написал шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон. «Переезжай в Швецию», — написал он под постом. Кроме него, слова поддержки выразили российские болельщики.

Йоханнес Бё является победителем Игр 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратным чемпионом мира и трехкратным обладателем Кубка мира.

Олимпийские Игры 2022 года состоятся в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сезон Кубка мира стартует 27 ноября в Эстерсунде (Швеция).