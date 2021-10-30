Этическая комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) утвердила возвращение кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой на выборы главы технического комитета.

О решении сообщает Sport24, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас Кузьмина еще занимает этот пост. В сентябре Российская федерация художественной гимнастики отозвала кандидатуру Кузьминой из-за скандального судейства на Олимпийских играх в Токио.

Ситуация повторилась на чемпионате мира в Японии: с критикой уже выступила Ирина Винер-Усманова.

Ранее стало известно, что она покинет свой пост в декабре 2021 года. В эти даты завершается срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG.