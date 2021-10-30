Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов предупредил Ислама Махачева о том, что боец должен сделать в случае победы над Дэном Хукером.

Ислам Махачев в поединке встретится с новозеландцем Дэном Хукером. Вес россиянина – 70,5 кг, его соперника – 70,8 кг. Они представляют легкую категорию.

«Исламу надо финишировать Хукера и сказать Дэйне [Уайту, президенту UFC]: «Не давай мне бесполезные бои. Мне не нужны оппоненты из топ-10, топ-5. Мне нужен номер 1, чемпион». Ему надо вызвать не бойцов, не чемпиона, а самого Дэйну. Тогда все будет хорошо», – сказал Хабиб в интервью на своем Youtube-канале.

Напомним, бои турнира UFC 267 состоятся 30 октября. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Главным поединком на соревнованиях станет сражение поляка Яна Блаховича (92,3 кг) и бразильца Гловера Тейшейры (92,3 кг). Они разыграют титул в полутяжелом весе.