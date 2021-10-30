Российская фигуристка Камила Валиева после победы в короткой программе на Гран-при Канады поделилась впечатлениями от стартов олимпийского сезона и желании поехать на Игры в Пекин.

«Понимаю, что год олимпийский, но не думаю об этом, живу моментом, пробую отобраться на Игры, я буду счастлива, если попаду туда», – цитирует Валиеву ТАСС.

Фигуристка добавила, что она довольна исполнением короткой программы на текущих соревнованиях. Сначала спортсменка нервничала, когда вышла на лед – почувствовала счастье.

Напомним, сегодня, 30 октября, Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при в Канады с результатом 84,19 балла. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная заняли второе и третье места.