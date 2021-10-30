Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о победе над «Коламбус Блю Джекетс» (4:0) и первом шатауте сезона в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игрок отметил, что команда провела одну из лучших встреч сезона. По его словам, напарники чистили перед ним трафик и ловили много шайб на себя.

«Я выкладываюсь на тренировках каждый день, стараюсь оттачивать какие-то элементы, которые у меня не очень хорошо получаются. Но, опять же, без команды ничего бы не произошло…», – приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в последнем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» в чемпионате хоккеист был признан первой звездой матча. Вратарь оформил шатаут, отразив 31 из броска по воротам.