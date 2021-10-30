Российский шахматист Ян Непомнящий поделился впечатлениями от матчей сборной России по футболу после прихода Калерия Карпина на пост главного тренера команды.

По его словам, шансы на выход из группы выше, чем 50 на 50.

«Главное в отборе — это результат, а самое красивое — счет на табло. Да, в некоторых матчах нам повезло больше, в некоторых меньше, но пока что команда выступает отлично», – цитирует Непомнящего РИА Новости Спорт.

Он добавил, что очень сложным будет гостевой финальный матч с Хорватией. Также Непомнящий надеется на победу во встрече с Кипром.

Напомним, на групповом этапе отбора к чемпионату мира 2022 года сборная России проведет матч с Кипром и Хорватией 11 и 14 ноября, соответственно. После восьми туров национальная команда лидирует в группе H с 19 баллами.