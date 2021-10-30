Экс-тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился перспективами развития своей карьеры. После ухода из подмосковного клуба им интересуются клубы дальнего зарубежья.

Специалист сообщил о поступающих звонках, но добавил, что не скажет от кого.

«Думаю, скорее всего, после декабря меня снова можно ждать в работе. Это больше заграница. Варианты из дальнего зарубежья, а не ближнего. Я никогда не загадываю», – цитирует Черевченко РБ-Спорт.

Тренер отметил, что не знает точных сроков решения вопроса с работой, но ориентируется на зиму.

Ранее «Химки» объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Черевченко возглавлял «Химки» с 2020 года. В прошлом сезоне в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) команда остановилась на восьмой строчке.