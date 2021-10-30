Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о впечатлениях от прокатов российских фигуристок Камилы Валиевой, Елизаветы Туктамышевой и Алёны Косторной на Гран-при Канады.

Прежде специалист поздравила девочек с изумительными и безошибочными прокатами. Также она отметила их исполнение тройных акселей.

«Вспомните, они отправились в Ванкувер в последний момент, а из-за необходимости проходить обязательный карантин пришлось пропустить тренировку… Нас ничто не сломит — мы здорово откатались. Русскую женщину ничего не может сломить», – цитирует Тарасову Чемпионат.

Напомним, сегодня, 30 октября, Камила Валиева одержала победу в короткой программе на Гран-при в Канады с результатом 84,19 балла. Россиянки Елизавета Туктамышева (81,24) и Алена Косторная (75,58) заняли второе и третье места.