Итальянский «Ювентус» планирует заключить соглашение с одним из игроков немецких клубов Акселем Витселем или Денисом Закариа. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.

«Ювентус» находится в поиске полузащитника и рассматривает две кандидатуры, сообщает La Gazzetta dello Sport. Среди них – Аксель Витсель из дортмундской «Боруссия» и Денис Закариа из Менхенгладбаха. У обоих футболистов летом 2022 года истекают сроки контрактов.

Бельгиец мог перейти в «Ювентус» еще из «Зенита» в 2016 году, но трансфер сорвался. На кандидатуру Закарии претендуют еще «Реал», «Барселона» и «Рома».

Туринцы также выбирают нападающего. Они наблюдают за форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем.