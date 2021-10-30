Центральные защитники московского «Спартака» Илья Кутепов и Илья Гапонов заинтересованы в продолжении выступлений за «Спартак-2». Главный тренер первой команды Руй Витория пока не готов их возвращать.

По информации Чемпионата, со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сами игроки просят тренера об игре за вторую команду.

У «Спартака» остаются проблемы в защите. Однако в 13-м туре после дисквалификации на поле должен вернуться Самуэль Жиго.

Кутепов и Гапонов уже играли все 90 минут за «Спартак-2» с «Ротором» и, возможно, присоединятся к команде в матче с «Торпедо» 31 октября.

После 12 туров «Спартак» занимает седьмое место в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками.