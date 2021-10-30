Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала подготовку национальной команды на предсезонных сборах. По ее словам, сборная полностью изолирована на базе.

Спортсменка рассказала о своем дне на сборах в Stories в Instagram

«Всем привет. У нас сегодня выходной. Будем развлекаться на «Жемчужине Сибири». Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем.

Если честно, даже немножко рада. Тогда точно мы отдохнем», – сказала Куклина.