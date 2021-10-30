Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала подготовку национальной команды на предсезонных сборах. По ее словам, сборная полностью изолирована на базе.
Спортсменка рассказала о своем дне на сборах в Stories в Instagram
«Всем привет. У нас сегодня выходной. Будем развлекаться на «Жемчужине Сибири». Изолированы, никуда не выходим, не выезжаем.
Если честно, даже немножко рада. Тогда точно мы отдохнем», – сказала Куклина.
Национальная команда готовится к сезону в биатлонном центре «Жемчужина Сибири» в Тюмени.
Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября и с 29 ноября по 5 декабря. Кубок IBU стартует гонками в Идре (Швеция) 25 ноября.
Комментарии Развернуть