По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, за последние сутки было выявлено 40251 случаев заражения коронавирусом по всей стране.

К 30 октября выявлено всего 8 472 797 случаев заболевания, выздоровело уже 7,331 млн человек. Еще 237 380 человек скончались от коронавируса в стране.

На утро 30 октября в Москве было выявлено 7 267 новых случаев коронавируса за сутки, в Санкт-Петербурге известно о 3578 новых случаях. В Московской области появилось еще 2680 человек, заболевших коронавирусом. Во многих регионах страны за сутки заболело коронавирусом более 100 человек, минимальное число в Чукотском АО – 18 человек.