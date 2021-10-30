Спортивный директор итальянского «Торино» Давиде Ваньяти опроверг интерес к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку. По его словам, никаких договоренностей у них нет.

«Это все слухи. Мы не обсуждаем с «Аталантой» вариант аренды Миранчука, таких разговоров нет», – цитирует Ваньяти Sport24.

Ранее появлялась информация о возможном интересе руководства «Торино». Журналист Николо Скира уведомлял, что клуб следит за игрой россиянина.

Также агент Миранчука Вадим Шпинев сообщал о планах сменить клуб зимой. Планировалось, что футболист сможет перейти в другую команду Серии А в зимнее трансферное окно.