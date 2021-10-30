Вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов рассказал о ситуации с главой технического комитета Натальей Кузьминой. Он отметил, что ее кандидатуру выдвинуть уже невозможно.

Известно, что Кузьмина подала жалобу в независимый этический фонд – Gymnastic ethic foundation. Организация попросила FIG принять обеспечительные меры.

По мнению Титова, ситуация с судьей не соответствует уставу FIG и нарушает наше суверенное право федерации номинировать и отзывать кандидатов. Руководитель сообщил, что вопрос активно решается.

«Сроки выдвижения определены уставом FIG — они вышли 3 июня этого года. Поэтому выдвинуть человека сейчас не может никто. Ровно точно так же абсурдно будет выглядеть ситуация, в которой человек, у которого нет поддержки страны, которая его выдвинула, остается в списке для выборов», – цитирует Титова Матч ТВ.

Ранее стало известно, что этическая комиссия Международной федерации гимнастики (FIG) утвердила возвращение кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой на выборы главы технического комитета.