Форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и полузащитник клуба Жоржиньо Вейналдум названы худшими игроками матча 12-го тура Лиги-1 с «Лиллем» (2:1) по версии L’Équipe.

По мнению издания, оба футболиста выступили на три балла из десяти. Более высокие оценки получили Ренату Саншеш и Неймар (по семь), Анхель Ди Мария заработал восемь очков в рейтинге.

Матч на арене «Пранк дэ Прэнс» завершился победой хозяев с минимальным перевесом.

Счет в игре на 31-й минуте открыл нападающий гостей Джонатан Дэвид. Отыграл один мяч для парижан на 74-й минуте защитник Маркиньос. Решающий мяч забросил Анхель Ди Мария, ранее отличившийся голевым пасом.

Месси был заменён после первого тайма. Ранее сообщалось, что он стал лидером чемпионата Франции по количеству нереализованных ударов.