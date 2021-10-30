Российская спортсменка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Еще один титул она выиграла в личном многоборье в японском Китакюсю.

По итогам четырех упражнений гимнастка получила 108,400 балла. Ее отрыв от ближайшей преследовательницы из Белоруссии превышает три балла. В упражнениях с обручем Дина получила 28,000 баллов ровно. Выступление с мячом судьи оценили на 28,250 балла, с булавами – на 28,700. Ленту спортсменка уступила своей сестре, Арине Авериной: оценка победительницы – 23,550, у Дины – на 0,1 балла меньше.

Россиянка стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в данном виде программы и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей.