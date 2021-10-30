Тренер трехкратного чемпиона мира в одиночном катании Нейтана Чена Рафаэль Арутюнян рассказал, что организаторы соревнований лишили его аккредитации из-за нарушения антикоронавирусных мер на этапе Гран-при в Канаде.

Специалист отметил вину оргкомитета в плохом обозначении доступных для прохода зон.

«Ко мне подошел представитель оргкомитета и попросил следовать за ним. После чего мне и объявили, что я нарушил границы «пузыря». Когда я стал объяснять, что не видел запретительной разметки, они сказали, мол, да, они в курсе, что разметки не было, но сейчас она уже сделана…», – цитирует Арутюняна RT.

Он добавил, что оргкомитет не выполнил свою профессиональную работу, а Международный союз конькобежцев (ISU) не проконтролировал это должным образом.

Напомним, по итогам короткой программы американец Нейтан Чен вышел в лидеры с результатом 106,72 балла.