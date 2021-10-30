Форвард «Локомотива» Федор Смолов получил сомнительный результат теста на коронавирус и поехал на выездной матч 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

Медицинский штаб железнодорожников расценивает итог анализа как ложноположительный.

«Федор чувствует себя отлично, у него нет никаких симптомов ни ОРВИ, ни гриппа, ни ковид-19. В числе всех игроков команды он был планово вакцинирован в апреле этого года», – сообщает пресс-служба клуба.

Представитель команды добавил, что «Локомотив» строго придерживается рамок санитарного регламента, а специалисты клуба находятся на постоянной связи со своими коллегами из профильных организаций.

Матч «Нижний Новгород» – «Локомотив» пройдет сегодня, 30 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.