Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова поделилась впечатлениями от победы Дины Авериной в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Спортсменка стала первой четырехкратной золотой медалисткой в этой дисциплине мировых форумов.

«Самое главное — Дина стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира. Это исторический момент», – приводит слова Винер-Усмановой Матч ТВ.

Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, превзойдя достижение другой российской спортсменки Евгении Канаевой.

В Японии рекордсменка выиграла всего шесть наград: пять золотых (три из них в индивидуальных видах программы, по одной за командный турнир и личное многоборье) и серебро в упражнениях с лентой.