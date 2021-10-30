Тренер российского бойца UFC Петра Яна Кайрат Нурмаганбетов прокомментировал физическую форму ближайшего оппонента своего подопечного американца Кори Сэндхагена.

«Я считаю, что ударка у него лучше, чем у Стерлинга. Все остальное тоже хорошо умеет», – заявил Нурмаганбетов.

Тренер бойца добавил, что американец неплохо смотрится у сетки, умеет переводить и делать приемы. Нурмаганбетов посмотрел все бои соперника Яна за последние три года и считает, что Сэндхаген – сильный соперник.

Команда Петра Яна, по словам тренера, специально искала спарринг-партнера ростом около 178-180 см.

Петр Ян – бывший чемпион UFC и чемпион ACB в легчайшем весе.

Бой между Петром Яном и Кори Сэндхагеном состоится 30 октября в Абу-Даби.