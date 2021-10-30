Российская спортсменка Арина Аверина завоевала бронзовую награду в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. Гимнастка набрала 103,200 балла в сумме за четыре дисциплины.

Аверина стала третьей в финале личного многоборья. Золото завоевала её сестра Дина Аверина (108,400), серебро у белоруски Алины Горносько (105,300).

В упражнениях с булавами она один раз не поймала предмет. Судьи снизили ей оценки, но она смогла завоевать бронзу. За эту дисциплину она получила 27,450 балла.

По итогам соревнований ее сестра, Дина Аверина, стала 18-кратной чемпионкой мира и побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей.