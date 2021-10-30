Российский арбитр Владислав Безбородов установил новый рекорд.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и ЦСКА стал для него 250-м в чемпионате России. Это новое достижение 48-летнего судьи из Санкт-Петербурга. Арбитр не планирует завершать карьеру.

Пока ближе остальных действующих судей к рекорду Безбородова Сергей Карасев. Он отработал 212 матчей в Российской Премьер-Лиге.

На втором месте рейтинга идет завершивший карьеру Алексей Николаев. Он обслужил 226 матчей в Российской Премьер-Лиге. Юрий Баскаков отработал на 225 встречах, Николай Иванов обслужил 215 матчей в РПЛ.

Владислав Безбородов начал судейскую карьеру в 2001 году. Встречи высшего дивизиона арбитр судит с 2007 года. Безбородов – судья ФИФА. Он входит в первую группу арбитров УЕФА.