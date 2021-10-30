Организаторы парижского «Мастерса» опубликовали сетку с выступлениями мужчин в одиночном разряде на соревнованиях с 1 по 7 ноября. Аслан Карацев встретится с Себастьяном Корда, Даниил Медведев и Андрей Рублев стартуют со второго круга.

Также в опубликованном списке оказались пары: Адриан Маннарино (Франция) — Николоз Басилашвили (Грузия), Джон Миллман (Австралия) — Диего Шварцман (Аргентина), Григор Димитров (Болгария) — Ришар Гаске (Франция) и еще больше двух десятков теннисистов.

Россиянин Аслан Карацев начнет путь на турнире с первого круга, где сыграет с 38-й ракеткой мира Себастьяном Корда.

Первые восемь номеров посева стартуют со второго круга на «Мастерсе». Среди них – Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев, Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Андрей Рублёв, Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша) и Янник Синнер (Италия).

Квалификационный этап парижского турнира уже идет. Финальная часть начнется первого ноября.