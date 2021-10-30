Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась относительно победы россиянки Дины Авериной в многоборье на ЧМ-2021 в японском Китакюсю.

Хоркина считает, что чемпионат мира был непростой. Он проходил в олимпийский год, через 2 месяца после перенесенных из-за коронавируса Игр в Токио. Экс-гимнастка считает, что тренеры и спортсменки показали силу воли, спортивный дух и мастерство на чемпионате мира.

«Ни одна олимпийская медаль не заменит многократности чемпионатом мира. Звание олимпийской чемпионки – мечта. Хочу всему коллективу пожелать, чтобы высота Олимпа была взята», – заявила Хоркина.

Напомним, Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира, завоевав 18-ю медаль. Гимнастка превзошла рекорд Евгении Канаевой.