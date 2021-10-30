Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сферу интересов «Эвертона». Он может продолжить карьеру Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Известно, что переговоры находятся на начальной стадии, сообщает Чемпионат. Представители клуба отмечают, что хотели бы посмотреть на хавбэка в английском чемпионате.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Ранее он играл за московский ЦСКА. В французской команды футболист провел 104 матча, забил 16 мячей и сделал 20 голевых передач.