Форвард клуба «Братислава Кэпиталз» Борис Садецки упал без сознания на матче чемпионата Словакии против «Дорнбирна». Информацию сообщил Then24.

24-летний хоккеист внезапно потерял сознание. Медики клуба оказали ему первую помощь, после чего Садецки отправили в реанимацию одной из больниц Дорнбирна. Матч прервали.

На данный момент Садецки остается в реанимации. Медики оценивают его состояние как стабильное.

В сезонах-2016/2017 и 2017/2018 Борис Садецки играл за «Слован» в Континентальной хоккейной лиге. Он набрал 5 (2+3) очка в 19-ти матчах за команду. Сейчас в одной команде с Садецки играет российский нападающий Николай Жердев.

«Братислава Кэпиталз» идет на 10 месте в Австрийской хоккейной лиге. Команда набрала 20 очков в 13 матчах.