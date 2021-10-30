Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков подтвердил подписание контракта с защитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем.

О заключении соглашения сообщает РБ Спорт. Срок контракта Хлусевича в новом клубе рассчитан до 2026 года.

Информация о трансфере появилась 28 октября. Тогда предполагалось, что документы подпишут после прохождения футболистом медицинского обследования.

Хлусевич дебютировал за «Арсенал» в 2018 году. Полузащитник сыграл 48 матчей в составе тульского клуба, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач.