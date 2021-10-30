Тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз» допустил возвращение Сидни Кросби и Джеффа Картера в ближайшей встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» 30 октября.
Специалисты примут решение об их участии в матче непосредственно перед игрой.
«Участие Картера в последней тренировке внушает оптимизм. Хорошие новости заключаются в том, что у него нет симптомов.
Сид находится в такой же ситуации. И в его случае решение будет принято позже», — приводит слова главного тренера клуба Майка Салливана официальный сайт НХЛ.
Оба игрока тренировались с командой 29 октября. Ранее они занимались на втором льду.
С начала сезона Кросби пока не провёл ни одного матча. Он отсутствовал после операции на запястье. Картер пропустил три последних игры, оказавшись 22 октября под действием COVID-протокола НХЛ.
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