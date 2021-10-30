Тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз» допустил возвращение Сидни Кросби и Джеффа Картера в ближайшей встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» 30 октября.

Специалисты примут решение об их участии в матче непосредственно перед игрой.

«Участие Картера в последней тренировке внушает оптимизм. Хорошие новости заключаются в том, что у него нет симптомов.

Сид находится в такой же ситуации. И в его случае решение будет принято позже», — приводит слова главного тренера клуба Майка Салливана официальный сайт НХЛ.