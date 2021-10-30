Российская гимнастка Арина Аверина прокомментировала свои результаты на чемпионате мира в японском Китакюсю.

Сегодня, 30 октября, Арина завоевала бронзу в личном многоборье на ЧМ-2021 в Японии. Первую строчку заняла ее сестра Дина Аверина.

«Я еще не показала все, что умею. Хочу доказать себе, что я могу больше. Доказать всему миру», – заявила Арина.

Арина Аверина – пятикратная чемпионка мира. Ее сестра – Дина, побеждала на чемпионатах мира восемнадцать раз.

Сборная России – лидер турнира. Команда завоевала 6 золотых медалей, 3 серебряных и 2 бронзовых. Второе место занимает национальная команда Белоруссии, на третьем расположилась сборная Италии.

Дина Аверина завоевала 4 золота – в многоборье, выступлениях с обручем, мячом, булавами и лентой. В многоборье победу также одержали представительницы сборной России.