Экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев стал главным тренером азербайджанского «Сабаха». О назначении специалиста стало известно 30 октября.

По информации пресс-службы клуба, стороны заключили контракт на два года.

Мусаев работал с основной командой «Краснодара» с лета 2018 по апрель 2021 года. В системе клуба специалист находился с 2005 года. Он руководил молодежными составами.

Новая команда Мусаева «Сабах» занимает последнее место в чемпионате Азербайджана. На счету команды четыре очка.